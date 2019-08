Gewonde bij gasexplosie in stacaravan

Bij een gasexplosie op een camping in Eext is woensdagavond een persoon gewond geraakt.

De oorzaak van de gasexplosie in de stacaravan is niet bekend. De bandweer had het vuur wat ontstaan was snel onder controle.

Het slachtoffer is met onbekend letsel naar een ziekenhuis gebracht.