Dode man in woning met tientallen kilo’s amfetamine

In een woning in Rotterdam-Kralingen is een dode man gevonden. In de woning werden ook tientallen kilo’s amfetamine gevonden

Een andere man die in de woning aanwezig was is als verdachte aangehouden.

Overleden

De politie kreeg zondagmiddag, om ongeveer 14.30 uur een melding dat in de woning een 31-jarige Rotterdammer verbleef die werd vermist door zijn familie. In de woning troffen de agenten niet alleen de vermiste man aan, die inmiddels bleek te zijn overleden, maar ook een grote hoeveelheid harddrugs.

Harddrugs

Hoe het slachtoffer om het leven is gekomen was op dat moment nog niet duidelijk. Omdat dat verband kon houden met bijvoorbeeld de productie van harddrugs werd geen risico genomen en werd de woning ontruimd. Een andere man (54-jarige Rotterdammer) die ook in de woning aanwezig was werd aangehouden en overgebracht naar een ziekenhuis voor controle. Diverse hulpverleners werden onderzocht door Ambulancepersoneel.

Onderzoek

De amfetamine werd in beslag genomen en de politie stelt een onderzoek in naar de oorzaak van het overlijden van de man en de herkomst van de harddrugs. Ook is nog niet duidelijk op welke manier de drugs in de woning werden verwerkt.