Man aangehouden na lossen schot bij vechtpartij Gouda

Agenten hebben in de nacht van donderdag op vrijdag rond 04.30 uur een 30-jarige man uit Alphen aan den Rijn aangehouden. 'Hij wordt ervan verdacht een schot te hebben gelost na een vechtpartij in de Cappenersteeg/Stoofsteeg', zo laat de politie vrijdagmiddag weten.

Schot gelost

Vrijdagochtend rond 03.30 uur kwam bij de politie de melding binnen dat op de Cappenersteeg in Gouda een vechtpartij gaande was. Hierbij zouden meerdere personen betrokken zijn. De vechtpartij is vervolgens verder gegaan in de Stoofsteeg. Een van de betrokken personen zou hierbij een schot hebben gelost en er vervolgens vandoor zijn gegaan. Na deze vechtpartij gaven getuigen een signalement van de verdachte.

Overlastgevend persoon

Korte tijd later kwam een melding binnen van een overlastgevend persoon op de IJssellaan in Gouda. Toen agenten hier aankwamen, zagen zij dat deze persoon voldeed aan het signalement van de verdachte die eerder die ochtend bij de vechtpartij in de Cappenersteeg/Stoofsteeg een schot had gelost. De man ging er vandoor toen de agenten hem wilden aanhouden. Hierop losten zij een waarschuwingsschot. De verdachte kon vervolgens worden ingerekend. De recherche onderzoekt de zaak verder.