Taakstraffen voor grote vechtpartij in café Almere

Drie mannen die op 24 juni 2017 betrokken waren bij een grote vechtpartij in een café op de Grote Markt in Almere zijn door de rechtbank Midden-Nederland veroordeeld tot een taakstraf van 40 uur voor openlijk geweld. De rechtbank spreekt hen vrij van het plegen van zware mishandeling. Bij de vechtpartij liep het slachtoffer onder andere een gebroken elleboog en geestelijke klachten op.

Openlijk geweld

De drie vrienden van 20 en 21 jaar uit Almere raakten op de bewuste dag betrokken bij een vechtpartij. Ze verklaarden op zitting dat een bekende van hen door het latere slachtoffer werd aangevallen en dat zij dit probeerden te sussen. Toen dit niet lukte, liep de situatie uit de hand. Op camerabeelden is te zien hoe alle drie de verdachten het slachtoffer slaan, duwen en stompen. Het slachtoffer is op de grond terechtgekomen en brak hierbij zijn elleboog. Ook hield hij aan het incident geestelijke klachten over. De rechtbank rekent het de verdachten aan dat ze meededen aan de vechtpartij en dat ze zich er niet van hebben gedistantieerd.

Lagere straf dan geëist

In zaken waarbij sprake is van dit soort geweld legt de rechtbank vaak forse taakstraffen op. Op zitting eiste de officier van justitie dan ook taakstraffen van 120 uur. Toch ziet de rechtbank in deze zaak reden om hiervan af te wijken en een lagere straf op te leggen. De rechtbank doet dit omdat de verdachten zijn vrijgesproken van zware mishandeling. Ook weegt mee dat door zowel de verdachten als de aangevers over en weer geweld is gebruikt. Bovendien lijken er nog meer personen betrokken te zijn bij de vechtpartij. Zij zijn niet vervolgd en stonden niet terecht. Om deze reden legt de rechter een lagere straf op dan is geëist. De rechtbank vindt dat de verdachten zich ernstig hebben misdragen, maar stelt ook dat niet alleen zij verantwoordelijk zijn voor het letsel van het slachtoffer.