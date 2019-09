Kogel in beschoten auto gevonden, achterruit kapot

De politie is sinds de nacht van woensdag op donderdag 12 september bezig met een onderzoek naar een schietincident in het Drentse Vries. Dit meldt de politie vrijdag.

Auto beschoten

Rond middernacht meldde een 19-jarige automobilist uit Assen dat hij in Anloo stond met een auto met een kapotte achterruit. De bestuurder meldde dat zijn auto was beschoten. Daarop is direct een onderzoek gestart.

Patroonhuls en kogel gevonden

Inmiddels zijn er aanwijzingen dat de auto vermoedelijk beschoten is op de Vriezerweg in Vries ter hoogte van de afrit van de A28, tussen beide rotondes. Daar is een patroonhuls gevonden. De bestuurder van de beschoten auto is daarna weggereden in de richting van Zuidlaren. In zijn auto is een kogel aangetroffen.

Getuigenoproep

De politie is bezig met het onderzoek en is daarvoor onder meer op zoek naar getuigen die mogelijk in de nacht van woensdag 11 op donderdag 12 september rond middernacht op de Vriezerweg ter hoogte van de A28 iets hebben gezien.