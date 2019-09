Operatie fietstunnel tijdens druk weekend in De Bilt

De gehele Utrechtse weg is dit weekend daardoor dicht, alleen lijnbussen en hulpdiensten kunnen er door !! Doordat er dit weekend monumentendag is, levert dit wel wat extra drukte op. Maar deze werkzaamheden zorgen er wel voor dat zowel fietsers als voetganger's straks veilig en zonder elkaar in de weg te zitten onder de Utrechtseweg door kunnen.

Om zowel de bij de bus te komen als met de fiets makkelijk van uit De Bilt richting de Uithof te komen was daarvoor vorig weekend ook al de Utrechtseweg afgesloten. Dit weekend dus weer. Over twee weken vinden de laatste werkzaamheden plaats, maar het grooste deel van de tunnel ligt nu al onder de grond. De hoofdbanen van de Utrechtseweg zullen al weer morgenavond in gebruik kunnen worden genomen, zodat er door de weeks geen overlast is van de werkzaamheden De tunneldelen werden er vandaag ingehezen en met vrachtwagens aangeleverd.