Man en kind gewond na losraken karretje kermisattractie Wijchen

Kermis Kasteellaan

Het incident gebeurde even voor 18.15 uur in een ronddraaiende kermisattractie op de kermis aan de Kasteellaan in Wijchen. De man en een kind raakten gewond en zij zijn door hulpverleners uit de kermisattractie gehaald en naar het ziekenhuis overgebracht. De precieze aard van de verwondingen is niet bekend maar de man zou enige tijd onder de kermisattractie bekneld hebben gezeten.

Onderzoek

De politie heeft een afzetting gemaakt rond de attractie en is een onderzoek gestart naar de precieze oorzaak van het ongeval. De kermis is grotendeels stilgelegd.