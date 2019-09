Plofkraak Seinedreef in Utrecht-Overvecht

Tegen zes uur vanmorgen heeft de politie in Overvecht een vluchtende profkraker aangehouden. De recherche is nog op zoek naar de andere verdachten. De politie komt graag in contact met getuigen van de plofkraak en is dringend op zoek naar mensen die de verdachten voor de kraak, tijdens of daarna hebben gezien, of weten wie en waar zij nu zijn.

Nadat een geldautomaat in de Seinedreef doelwit was geworden van de plofkraak, zagen gealarmeerde politieagenten in die omgeving twee scooters rijden. De scooters gingen er bij het zien van de politie vandoor. Op de Lipsosdreef slaagden de agenten erin een van de beide scooters tot stoppen te dwingen. De verdachte die achterop die scooter zat, werd meteen aangehouden. De bestuurder zag echter kans er op de scooter opnieuw vandoor te gaan. Hij vluchtte weg in de richting van het park.

De tweede vluchtscooter werd later elders in de wijk aangetroffen. Op het kruispunt van de Dommeringdreef met de Brandenburchdreef en in het park heeft de politie daarom gezocht naar verdachten en sporen. Bij de zoektocht werd ook een speurhond ingezet. Inmiddels is de recherche ook begonnen met het bekijken van camerabeelden om een volledig beeld te krijgen van wat zich vanmorgen bij de geldautomaat heeft afgespeeld. Graag spreekt het opsporingsteam ook getuigen die daarover meer kunnen vertellen.