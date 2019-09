JIT-ministers staan in New York gezamenlijk stil bij MH17

De ministers van Buitenlandse Zaken van de JIT-landen Marise Payne (Australië), Dato' Saifuddin Abdullah (Maleisië), Vadym Prystaiko (Oekraïne), Alexander de Croo (België) en Stef Blok zijn dinsdag in New York bijeengekomen om te spreken over het gezamenlijk streven van de landen naar waarheidsvinding, gerechtigheid en rekenschap inzake het neerhalen van vlucht MH17, dit jaar 5 jaar geleden. Dit meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken dinsdag.

Rusland

Tijdens de bijeenkomst hebben de ministers hun onvoorwaardelijke steun voor het onafhankelijke onderzoek van het JIT en de vervolging van de verdachten opnieuw uitgesproken. Ook werd benadrukt dat het cruciaal blijft om alle staten, inclusief Rusland, op te roepen volledige medewerking te verlenen aan het onderzoek, zoals in lijn met Resolutie 2166.

'Waarheid boven tafel'

Blok: 'Ik heb een goed gesprek gehad met mijn collega’s van de JIT-landen. Ook vandaag bleek weer dat we eensgezind zijn in ons streven de waarheid rond MH17 boven tafel te krijgen en gerechtigheid te bereiken voor de slachtoffers en hun nabestaanden. Ook stonden we stil bij het feit dat het dit jaar vijf jaar geleden is dat MH17 werd neergehaald, een triest jubileum. We hebben gezamenlijk onze onverminderde steun uitgesproken voor het JIT-onderzoek en de vervolging van de verdachten door het Nederlandse OM.'

Start proces 9 maart 2020

De ministers keken ook vooruit naar de start van het proces tegen vier verdachten op 9 maart 2020 in het Justitieel Complex Schiphol. Het strafrechtelijk onderzoek naar de betrokkenheid van andere personen gaat nog steeds door.