Verdachte aanranding op heterdaad betrapt en aangehouden

Een minderjarige jongen uit de omgeving Drechtsteden is maandagavond aangehouden voor verschillende aanrandingen in Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht.

Al enkele weken werden meisjes en jonge vrouwen lastiggevallen. De verdachte sloeg toe als zij op de fiets reden. Sommigen kregen al rijdend een klap op hun bil, bij anderen gingen de handtastelijkheden verder. In totaal deden tien slachtoffers aangifte cq melding van de handtastelijkheden.

Door agenten werd volop ingezet om de verdachte aan te kunnen houden. De impact in dit soort zaken is voor de slachtoffers groot. Er zijn, onder andere, vrouwelijke agenten ingezet om op een onopvallende manier te fietsen in de directe omgeving, waar de meldingen waren. Maandagavond werd de jongen op heterdaad betrapt en aangehouden. Hij zit vast en wordt verhoord.

Aangifte

De rechercheurs sluiten niet uit dat er nog meer meisjes/jonge vrouwen zijn betast die hier geen melding van bij de politie hebben gedaan. Ben je lastiggevallen en heb je dit nog niet bij de politie gemeld, bel dan met 0900-8844 en vraag naar de zedenpolitie Rotterdam.