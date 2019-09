Defensie zoekt naar vervanger Gulfstream

De keuze viel daarop nadat is gekeken naar de aanschafkosten. Ook een rol speelden de gegarandeerde beschikbaarheid en de relatief korte tijd die nodig is om een vliegtuig aan te passen aan militair gebruik.

Steeds meer mankementen

Voor het vervoer van VIP's of kleine groepen personen, onder meer naar risicovolle inzetgebieden, heeft Defensie sinds 1996 de Gulfstream IV. Dit in 1987 gebouwde militaire passagiersvliegtuig is technisch verouderd en aan het einde van zijn levensduur. Het vliegtuig vertoonde de laatste jaren steeds meer mankementen. Daarnaast was het bereik te klein evenals het aantal passagiers dat kan meevliegen. Daarom is besloten de Gulfstream vervroegd te vervangen.

Eisen

Het nieuwe toestel moet minimaal 12.000 kilometer in 1 keer kunnen overbruggen en plaats bieden aan minimaal 13 passagiers. In de praktijk is het huidige aantal van maximaal 11 vaak aan de krappe kant, zeker als beveiligingspersoneel meereist.

In veel gebieden waar Nederlandse militairen missies uitvoeren, bestaat de dreiging van infraroodgeleide luchtdoelrakketten. De vervanger van de Gulfstream IV moet daarom een zelfbeschermingssysteem tegen deze dreiging krijgen.

Met de vervanging van de Gulfstream IV is een bedrag van tussen de € 25 en € 100 miljoen euro gemoeid. De verwachting is dat de kosten ruim onder het maximum blijven. Defensie wil gelijk beginnen met het vervangingstraject. Het toestel wordt naar verwachting in 2021 in gebruik genomen.