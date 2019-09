Microplastics mogelijk gevaarlijker dan tot nu toe gedacht

Zo hebben onderzoekers van het UMC ontdekt dat immuuncellen, die bepaalde microplastics herkennen en aanvallen, vervolgens sterven. En op basis van laboratoriumonderzoek concluderen wetenschappers van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) dat nylon microvezels een groot effect hebben op de ontwikkeling van luchtwegen.

Microplastics zijn piepkleine vezeltjes en stukjes plastic van hooguit een paar millimeter. Ze ontstaan bijvoorbeeld wanneer plastic breekt of versnippert. Omdat de natuur plastic amper afbreekt, verdwijnen ze in principe niet.

Microplastics kun je overal vinden. Onderzoekers vonden ze in zee, op het strand, in vissen en schelpdieren en laatst zelfs hoog in de Pyreneeën en op de Noordpool. Maar ook dichter bij huis, zo zegt hoogleraar milieuchemie en toxiologie, Jacob de Boer. Ze zitten bij stofdeeltjes en die kunnen we inademen. Maar ze zitten ook in producten die we dagelijks gebruiken zoals tandpasta en cosmetica.

Terwijl je microplastics overal kan tegenkomen, is er nauwelijks iets bekend over de gezondheidseffecten. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) zijn er vooralsnog geen aanwijzingen dat microplastics in het drinkwater een bedreiging vormen voor de volksgezondheid. Maar de WHO wil wel aanvullend onderzoek naar de gevolgen van microplastics voor mens en milieu.

De onderzoekers Nienke Vrisekoop (UMC Utrecht) en haar collega Giulio Giustrarini, zijn verrast door de eerste resultaten: de immuuncellen blijken niet opgewassen tegen bepaalde microplastics en gaan dood. Vrisekoop tegen Nieuwsuur: 'Het zou kunnen dat wat ik in mijn kweekglaasje vind, ook gebeurt in ons lijf. En dat ook de immuuncellen in ons lijf doodgaan door de microplastics. Dat moeten we verder gaan onderzoeken.'