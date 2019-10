Brandstichter Leeuwarder moskee veroordeeld

De rechtbank Noord-Nederland heeft donderdag een man veroordeeld tot 36 maanden gevangenisstraf, waarvan 14 maanden voorwaardelijk. 'Hij stak in april van dit jaar meerdere vuilniszakken in de brand bij de deur van een moskee in Leeuwarden', zo laat de rechtbank donderdag weten.

Kosten schade betalen

De rechtbank is van oordeel dat hij daarmee groot gevaar voor het gebouw en de inwoner veroorzaakte. Ook moet hij de kosten van de vervanging van de verschroeide deur betalen.

Vuur gedoofd, flinke schade

De man heeft midden in de nacht een aantal zakken met huisvuil bij de deur van de moskee in Leeuwarden neergelegd en vervolgens in brand gestoken. Omdat het vuur telkens uit ging, heeft hij het tot zes keer toe opnieuw aangestoken. Toen het vuur eenmaal goed brandde, is hij naar huis gegaan. Het vuur werd minuten later gezien door een voorbijganger, die de imam die in de moskee woonde waarschuwde. Het lukte hen om het vuur te doven maar de deur van de moskee was toen al flink verschroeid.

Gevaar en grote impact

Niet alleen het gevaar voor het gebouw en de inwonende imam was groot, ook de impact van de brandstichting op de gebruikers van de moskee was heftig. Vertegenwoordigers van de moskee hebben ter zitting aangegeven dat hun geloofsgemeenschap ernstig geschokt was door de brandstichting en dat er sinds de brand veel minder mensen naar de moskee komen. Er zijn inmiddels extra maatregelen genomen in verband met de veiligheid rond het gebouw.

Straf

Verdachte wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van 36 maanden, waarvan 14 maanden voorwaardelijk. Ook moet hij de kosten van vervanging van de verschroeide deur, zo'n € 1.300,00, betalen aan de moskee.