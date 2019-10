Oud-minister Ella Vogelaar (69) plotseling overleden

Afgelopen maandag is in haar woonplaats Utrecht voormalig minister Ella Vogelaar op 69-jarige leeftij overleden. Dit heeft haar familie bekendgemaakt. Zij leed al geruime tijd aan depressies en heeft zelf een einde aan haar leven gemaakt zo staat in een verklaring van de familie.

Ministerschap

Ella Vogelaar werd in 2007 in het kabinet Balkenende IV aangesteld als minister voor Wonen, Wijken en Integratie namens de Partij van de Arbeid (PvdA). Ze introduceerde een lijst van veertig probleemwijken in de grotere steden die in de kabinetsperiode extra investeringen kregen. Deze wijken kregen de naam 'Vogelaarwijken'. Vogelaar moest echter eind 2008 na ruim anderhalf jaar opstappen, nadat de PvdA-top het vertrouwen in haar had opgezegd.

GeenStijl

Vogelaar kreeg tijdens haar ministerschap ook te maken met verslaggever Rutger Castricum van GeenStijl. In een interview ontkende zij dat zij een spindocter had. Daarna liep ze weg maar werd ze gevolgd door Castricum en de cameraman. Een ongemakkelijke en minutenlange stilte van Vogelaar volgde.

Informatie

Nu hulp nodig? bel 0900-0113 of ga naar 113.nl