Man (33) onder invloed opgepakt na dollemansrit in gestolen auto

Een 33-jarige man in een gestolen auto heeft vrijdagavond koste wat het kost geprobeerd om uit handen van de politie te blijven.

De man die geen vaste woon- of verblijfplaats heeft, viel vrijdagavond door de mand. De politie kreeg rond 20.35 uur een melding dat in Purmerend een auto een controlepunt met ANPR (Automatische Nummerplaatherkenning) was gepasseerd. De auto stond geregistreerd als gestolen.

De politie ging op onderzoek uit en trof de auto bij de kruising Gorslaan – Koningsvaren. De auto stond stil voor het verkeerslicht. Toen de agenten hun auto voor de gestolen auto zetten, stuurde de verdachte zijn auto om de politiewagen heen en ging ervandoor. Er ontstond een wilde achtervolging door Purmerend waarbij de verdachte regelmatig het fietspad pakte en ook een stuk tegen het verkeer in reed. Hierbij werd een tegenligger geraakt. Doordat de verdachte de banden van zijn auto lek reed, ging zijn snelheid drastisch omlaag en kon hij tot stilstand worden gedwongen. Hierbij reed de verdachte nog enkele malen tegen een politieauto aan.

Onder invloed

De verdachte bleek onder invloed te verkeren. Van hem is bloed afgenomen. Het bloedmonster kan door het Nederlands Forensisch Instituut worden onderzocht op de aanwezigheid van alcohol en/of drugs. Hiervoor zal de verdachte nog toestemming moeten geven. Hiertoe was hij na zijn aanhouding niet in staat. Overigens zal het weigeren van medewerking aan een bloedproef de man niet helpen. Dit wordt namelijk gezien als een misdrijf.