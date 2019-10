Friesland trekt beleidsregels stikstof in

De provincie Friesland trekt de beleidsregels stikstof in. Dat maakte gedeputeerde Johannes Kramer afgelopen vrijdagmiddag 11 oktober bekend. Dit deed de gedeputeerde in het bijzijn van een groot aantal protesterende boeren die met trekkers naar het provinciehuis waren gekomen.

Protesterende boeren voor het provinciehuis

Maandag 7 oktober stelde de provincie de beleidsregels stikstof vast. De boeren zijn van mening dat de provincie hen hierin niet goed heeft meegenomen. Het college van Gedeputeerde Staten is onder de indruk van het boerenprotest en neemt het afgegeven signaal serieus.

Communicatie met boeren niet voldoende

Plaatsvervangend Kramer: 'Het College concludeert dat de communicatie met de boeren over de beleidsregels niet voldoende was. Er is dus niet voldoende ondersteuning om dit proces voort te zetten. Allereerst willen we dit samen oplossen. Het stikstofprobleem is echter niet opgelost. Elke oplossing die niet wordt gevonden, heeft invloed op de gemeenschap '. Op maandag zal het college samen met een vertegenwoordiging van de boeren een oplossing vinden voor het stikstofprobleem.

Minister Schouten

Minister Schouten heeft vrijdag in de Tweede Kamer aangekondigd dat zij de regelgeving van de provincies wil afstemmen op de eerder verzonden Kamerbrief. Kramer: 'We betrekken deze besluitvorming bij de oplossing die met de boeren wordt besproken'.