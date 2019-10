Twee politieagenten in Noord-Holland slachtoffer van mishandeling

Mishandeling agent Haarlem

Op zondagochtend rond 02.50 uur zagen twee agenten dat de portier van een horecagelegenheid aan de Riviervismarkt, een man buiten de zaak zette. De agenten vroegen de manwat er aan de hand was maar hij verwees hen door naar de portier. Eén van de politieagenten liep vervolgens naar de portier en liep daarna weer in de richting van zijn collega en de Haarlemmer die het café was uitgezet. Vanuit het niets haalde de man uit naar de agent die had gesproken met de portier en de agent moest een flinke vuistslag in zijn gezicht incasseren. De Haarlemmer rende daarna weg en de andere agent ging direct achter de verdachte aan. Na een korte achtervolging kon de man in de kraag gevat worden en na enige moeite in de boeien worden geslagen. De gewonde agent heeft aangifte gedaan van mishandeling.

Mishandeling agent Zaandijk

Op zaterdagochtend rond 05.45 uur was ook al een politieagent het slachtoffer van een mishandeling. Dit gebeurde op het politiebureau in Zaandijk. De agent hielp zijn collega´s met de insluiting van een 50-jarige man uit Zaandam. De verdachte zat op een stoel waaruit hij ineens opstond en de agent op zijn hoofd sloeg. Ook hier heeft de gewonde agent aangifte gedaan van mishandeling.