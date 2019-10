Twee doden woning Hengelo, politie gaat uit van misdrijf, één aanhouding

De politie heeft een verdachte aangehouden in het onderzoek naar de gevonden lichamen in een woning in het Gelderse Hengelo.

Het gaat om een bewoner van het pand. De verdachte heeft zich gemeld bij een ziekenhuis, zo laat politie Gelderland weten. Het onderzoek is in volle gang. Er is ter plaatse een PD-unit neergezet (mobiel kantoor) zodata de politie haar werk goed kan doen.

Omroep Gelderland meldt dat de verdachte in het Slingeland ziekenhuis in Doetinchem is opgepakt, nadat hij zich daar had gemeld. Er wordt bij het ziekenhuis onderzoek gedaan en er is een auto afgesleept. Deze is waarschijnlijk van de verdachte.

Buurtbewoners laten aan de regionale omroep weten dat er in het huis een gezin woonde met een zoon van eind 20 die psychische problemen had. Volgens de buurt was hij depressief en had hij hulp nodig. De politie heeft inmiddeles bevestigd dat het om de zoon van het echtpaar gaat.

Twee lichamen

In een woning in het Gelderse Hengelo (gemeente Bronckhorst) zijn twee lichamen gevonden. Het gaat om een woning aan de Julianalaan. Dat meldt de politie maandagochtend op Twitter. Over de doodsoorzaak en de identiteit is nog niets bekend.

Buurtbewoners hebben tegen Omroep Gelderland gezegd dat ze glasgerinkel hebben gehoord.