Flink aantal auto's verwoest door grote brand bij autobedrijf in Brakel

In de nacht van dinsdag op woensdag heeft bij een autobrand in het Gelderse Brakel een zeer grote brand gewoed.

Daarbij zijn een flink aantal auto's verwoest. Dit meldt Omroep Gelderland. De brand bij autobedrijf Klaas Hobo BV, gelegen aan de Langewerf, ontstond rond 02.30 uur bij de auto's die tussen de hekken stonden. Daarna sloeg de brand over naar het garagegedeelte. De showroom bleef behouden, maar liep wel rook- en waterschade op. Op het moment dat de brand uitbrak, was er niemand in het pand aanwezig.

Rond 05.00 uur was de brand onder controle, zo meldt Veiligheidsregio Gelderland-Zuid, maar de rook en de stank kunnen de hele dag aanhouden. Daarom adviseert de Veiligheidsregio omwonenden om ramen en deuren gesloten te houden.

De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand. Brandstichting wordt niet uitgesloten.