Man met schotwond loopt ziekenhuis binnen

De politie heeft vrijdag 25 oktober twee personen in de leeftijd van 21 en 27 jaar oud aangehouden, nadat de avond daarvoor een gewonde man bij een ziekenhuis in Amsterdam met een Audi A3 was afgezet.

Rond 20.30 uur kreeg de politie een melding dat een man met een schotwond in zijn been het ziekenhuis was binnengelopen. Hij was daar gebracht met een Audi A3 met Frans kenteken. De man verklaarde tegen de rechercheurs, die ter plaatse waren gekomen, dat hij op straat in zijn been was geschoten. De omstandigheden waaronder dit had plaatsgevonden was onduidelijk. De man is na behandeling in het ziekenhuis ontslagen.

Bloed aangetroffen

Rond 02.30 uur ziet een surveillance-eenheid van de Landelijke Eenheid het betreffende voertuig op de A2 rijden ter hoogte van Breukelen en zet de auto bij een tankstation aan de kant. In het voertuig treffen de agenten bloed aan, maar geen vuurwapen. Op verzoek van de recherche zijn beide inzittenden, die zich niet konden legitimeren, aangehouden en overgebracht naar een cellencomplex. De Audi A3 is, ten behoeve van het onderzoek door de recherche-afdeling Amsterdam-West, in beslag genomen.