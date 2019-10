Politie hoopt met 4 aanhoudingen geweldsspiraal in Zwolle te doorbreken

Poging en uitlokken moord

Maandagochtend werden in alle vroegte in een woning in Gronau (D) en op een adres in Zwolle twee mannen als verdachte aangehouden voor betrokkenheid bij een poging tot moord en het uitlokken van een moord. De verdachten betreffen een 26-jarige man uit Zwolle en een 25-jarige man zonder vast woon –of verblijfplaats.

Schietincident wijk Stadshagen

Naar aanleiding van recente geweldincidenten in Zwolle en het risico op verdere escalatie is met grote prioriteit gezocht naar de verantwoordelijken en de onderliggende aanleiding bij die incidenten. Twee van deze gewelddadige incidenten vonden plaats in een woonwijk. Waaronder het schietincident op zondag 22 september in de wijk Stadshagen. Dat leidde tot grote onrust in de directe woonomgeving.

Eerste zichtbare opsporingsresultaten

Het onderzoeksteam heeft in de afgelopen periode veel mensen gesproken en informatie verzameld. Maar ook werden lopende onderzoeken van eerdere incidenten onderzocht. Zo is ook een eerdere poging tot moord op twee mannen in april 2016 betrokken bij dit onderzoek. Er werd toen een busje beschoten op de Wijheseweg, net buiten Zwolle. Beide inzittenden raakten gewond maar overleefden de aanslag.

Betrokkenheid

De twee mannen die nu zijn aangehouden worden verdacht van betrokkenheid bij dat incident. Het betreffen de reeds genoemde verdachten van 26 jaar en 25 jaar. Zij worden er ook van verdacht recentelijk een opdracht tot moord te hebben gegeven. Dit heeft mogelijk een belangrijke rol gespeeld in de geweldsescalatie. De aangehouden 26-jarige verdachte was op zondag 22 september slachtoffer van het schietincident aan de Van Disselstraat in Zwolle.

Onderzoek in de woning Vrouwenlaan Zwolle

Gelijktijdig werd er in een woning aan de Vrouwenlaan een doorzoeking verricht in het kader van de Wet Wapens en Munitie. Tijdens de doorzoeking werden meerdere vuurwapens aangetroffen. Die wapens zullen forensisch worden onderzocht. In de woning werden een man van 50 en een vrouw van 48 aangehouden als verdachte. Zij worden verdacht van het voor handen hebben van deze vuurwapens. Uiteraard zal er onderzocht worden of de wapens een relatie hebben met een of meerdere geweldsincidenten.

Vervolgonderzoek

De recherche zet het onderzoek voort. Zo kan ook met het opsporingsresultaat van vandaag weer verder gerechercheerd worden. We sluiten meerdere aanhoudingen dan ook niet uit.