Eerste vorst voor de winter gemeten

Er zijn grote verschillen in temperatuur waargenomen vannacht. Zo werd het in Vlissingen 7,9 graden vannacht. In De Bilt werd het 0,8 graden.

Uiterste vorstdagen in het najaar

De vroegste dag waarop het in De Bilt voor de winter vroor, was 16 september 1971. Op die septemberdag noteerde Winterswijk zelfs -2,4 graden. Juli en augustus zijn de enige maanden die in het hele land nog altijd vrij van vorst zijn gebleven.

Komende nacht is er weinig bewolking aanwezig en hier en daar ontstaan mistbanken, met name in het oosten. De minimumtemperatuur varieert van -2°C in het noordoosten tot +3°C langs de Zeeuwse kust. De oostenwind is overwegend zwak.

Morgen overdag lossen de mistbanken spoedig op en wordt het een zonnige dag. De middagtemperatuur komt uit op ongeveer 10°C en de oostenwind is zwak tot matig.