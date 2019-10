'Aantal verkeersdoden door alcohol meer dan verdubbeld'

In twee jaar tijd is het aantal dodelijke slachtoffers door alcohol in het verkeer meer dan verdubbeld.

In 2016 vielen er 13 doden bij ongelukken gerelateerd aan alcohol, vorig jaar waren dat er 36. Dit schrijft de NOS op basis van cijfers die de omroep bij de politie heeft opgevraagd. En het aantal loopt nog niet terug. Integendeel. Er zijn dit jaar tot en met september al 29 doden gevallen door alcoholgebruik in het verkeer. En aangezien er in de winter relatief meer ongelukken gebeuren, lijkt de stijging verder door te zetten.

Combinatie alcohol- en drugsgebruik

In 2016 vonden er 2379 ongelukken plaats waarbij alcohol in het spel was, in 2018 waren het er 2731. Waardoor het aantal 'alcoholongelukken' is toegenomen is voor de politie nog niet duidelijk. Een woordvoerder laat aan de NOS weten dat de toename van de 'alcoholongelukken' verklaard kan worden door een combinatie van alcohol- en drugsgebruik. Woordvoerder: 'Wij zien helaas een stijging van het gebruik van drugs in het verkeer.' De cijfers laten dat ook zien: in 2016 hadden nog 178 betrokkenen bij een ongeval zowel alcohol gedronken als drugs/medicijnen gebruikt, vorig jaar waren dat er 423. En dit jaar zijn het er nu al meer, eind september stond de teller al op 428.

Slachtoffers vooral willekeurige weggebruikers

De slachtoffers van alcoholongelukken zijn vooral willekeurige weggebruikers. In 2016 vielen er 93 dodelijke slachtoffers, slechts twee keer ging het om de beschonken bestuurder zelf. De Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) zeft dat het werkelijke aantal verkeersdoden door alcohol nog hoger ligt dan de cijfers van de politie laten zien. Dat komt doordat het alcoholpromillage van omgekomen verkeersdeelnemers vaak niet gemeten wordt, omdat zij niet meer juridisch vervolgd kunnen worden, aldus het SWOV.