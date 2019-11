Kerk Hoogmade compleet verloren bij fatale grote brand

In Hoogmade is maandag aan het begin van de middag een zeer grote brand uitgebroken in het dak van een kerk tijdens het verfafbranden. Dit meldt de brandweer maandagmiddag die rond 12.25 uur de eerste melding van de brand kreeg.

Brand snel verspreid

Het gaat om de Onze-Lieve-Vrouw-Geboortekerk aan de Kerkstraat. Om dat de brand al zeer snel in het begin uitslaand was in het dak van de kerk verspreidde de brand zich ook zeer snel. Ook de kerktoren is inmiddels in brand gevlogen.

Kerktoren staat op instorten

De brandweer heeft de hoop voor wat betreft het kerkgebouw opgegeven. Wel probeert de brandweer te voortkomen dat de brand overslaat op omliggende gebouwen. Omdat de kerktoren op instorten staat zijn alle huizen en gebouwen in een straal van 150 meter rond de kerk ontruimd.

Update 14.05 uur: Droneteam ingezet

Het drone team van de bandweer Haaglanden is ter plaatse om te helpen de brand van boven in beeld te brengen zodat de brandweer beter kan ziene waar er moet worden ingezet. Voor alle omwonenden geldt nog steeds het advies: houd een veilige afstand aan en respecteer de afzettingen!

Update 15.45 uur: Torenspits ingestort

De torenspits van de kerktoren in Hoogmade is zojuist ingestort, naar het nu lijkt zonder andere panden te raken. De brandweer staat klaar om de gevolgen te beperken.

Update 18.00 uur: Nablussen duurt hele nacht

De brandweer is begonnen met nablussen en heeft een NL Alert gestuurd om aan te geven dat er geen gevaar meer is door rook. De restanten van de kerk zijn instabiel, dus niet alle bewoners kunnen terug naar huis. Direct betrokkenen worden geïnformeerd door gemeente. Het nablussen zal waarschijnlijk de hele nacht gaan duren. De brandweer heeft de kerk afgeschermd met hekken. Morgen volgt bij daglicht een inspectie om te kijken of er delen van de kerk nog te redden of restaureren zijn.

Bijeenkomst voor bewoners

Maandagavond heeft de gemeente een bijeenkomst gehouden voor omwonenden om te praten over de brand in de Goede Herder Kerk. Pastoor Glas en de hulppastoor Van Aarle waaren daarbij ook aanwezig. Ook burgemeester Marina van der Velde – Menting was aanwezig.