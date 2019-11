Drie verdachten vermissingszaak Naima Jillal in bewaring gesteld

Drie verdachten van betrokkenheid bij de ontvoering/gijzeling van Naima Jillal zijn door de rechter-commissaris in Rotterdam in bewaring gesteld. 'Hun voorlopige hechtenis is geschorst met ingang van vandaag', zo meldt het Openbaar Ministerie (OM) vrijdagmiddag.

Verdenking

'Het gaat om een man van 34 jaar zonder verblijfplaats in Nederland, een man van 39 jaar uit Rijswijk en een 45-jarige vrouw uit Amsterdam', aldus het OM. De twee mannelijke verdachten zijn woensdag aangehouden nadat zij zich via hun advocaat bij de politie hadden gemeld. Eén aanhouding vond plaats naar aanleiding van de aandacht die dinsdagavond 5 november voor de vermissingszaak is gevraagd in het televisieprogramma Opsporing Verzocht. De vrouwelijke verdachte is donderdag in haar woonplaats aangehouden.

Vuurwapen gebruikt

Het Landelijk Parket van het Openbaar Ministerie verdenkt alle drie de verdachten van betrokkenheid bij de ontvoering/gijzeling van Naima Jillal. De 34-jarige man wordt daarnaast verdacht van opzettelijke wederrechtelijke vrijheidsberoving van de neef van Naima Jillal. Daarbij zou een vuurwapen zijn gebruikt.

Vermissing

De 52-jarige Naima Jillal is sinds zondag 20 oktober 2019 spoorloos verdwenen. Ze werd die zondag rond 21:30 uur voor het laatst gezien op de Gustav Mahlerlaan in Amsterdam. Ze is daar ingestapt in een donkerkleurige auto, vermoedelijk een Volkswagen Polo. Naima Jillal is circa 1.65 meter lang en heeft steil donkerblond/bruin haar. Ten tijde van haar verdwijning droeg zij een grijs gemêleerde driekwart lange jas en verder zwarte kleding.

Oproep

De politie verzoekt mensen die weten waar de 52-jarige vrouw is of haar ergens hebben gezien of mogelijke andere belangrijke informatie hebben contact op te nemen met de politie. De familie van Naima Jillal maakt zich ernstig zorgen.