Ouders met studerende kinderen onder de 18 jaar krijgen toch kinderbijslag

Regeringspartijen VVD, CDA, D66 en CU hebben daarover een akkoord gesloten, zo schrijft het AD zaterdag. Wanneer 16 en 17 jarigen naar een hbo-instelling of de universiteit gaan, vervalt op dat het moment het recht op kinderbijslag. Dat geldt eveneens voor mbo-studenten die nog geen 18 jaar zijn en een stagevergoeding ontvangen of met een bijbaantje te veel verdienen. Volgens de VVD is dat 'een kromme situatie' die nu door de regeringspartijen wordt rechtgezet.

Vroeger gecompenseerd door basisbeurs

Voor de invoering van het leenstel in 2015 werden ouders van 16 en 17 jarigen gecompenseerd door de basisbeurs als de kinderbijslag werd stopgezet vanwege een vervolgstudie aan het hbo of de universiteit. Toen was die beurs nog een gift, nu moeten studenten er een lening voor afsluiten. Daarom krijgt deze groep kindern alsnog kinderbijslag. Voor gezinnen met een lager inkomen komt daar nog een bedrag bovenop in de vorm van het kindgebonden budget.

De maatregel kost 54 miljoen euro. De regeringspartijen willen dit bekostigen door de kinderbijslag komend jaar niet te laten stijgen.