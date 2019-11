Man (62) beroofd van motorscooter

De 62-jarige motorrijder werd op de Westzijde rond 21.00 uur door twee mannen met geweld van zijn motorscooter beroofd. Na de mishandeling gingen de daders er op de motorscooter van de man vandoor. De 62-jarige Zaandammer raakte gewond en werd door ambulancepersoneel behandeld aan zijn verwondingen.

Een getuige van deze beroving is nog achter het tweetal aan gegaan, maar verloor de daders op de motor helaas uit het oog nabij de Vincent van Goghweg.

Na een zoektocht in de omgeving werd de motor door de politie teruggevonden achter een gebouw bij het Zaanlands Lyceum, gelegen aan het Dik Trompad. De politie heeft de motorscooter in beslag genomen voor nader onderzoek. De daders werden niet meer aangetroffen.

Van de daders is het volgende signalement bekend:

Bij dader 1 gaat het om een man in de leeftijd van 20 – 25 jaar. Hij heeft een stevig postuur, licht getinte huidskleur en had donkerblauwe kleding aan. Bij dader 2 gaat het om een man van tussen de 18-20 jaar. Hij is slanker van postuur. De man was in het zwart gekleed en had een capuchon op.

Getuigenoproep

Heeft u iets gezien van bovenstaande beroving en nog niet met de politie gesproken of heeft u andere informatie, neemt u dan contact op met de recherche in Zaandijk via tel.nr. 0900-8844. Liever anoniem? Belt u dan met Meld Misdaad Anoniem via tel.nr. 0800-7000.