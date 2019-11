Man (24) neergestoken na ruzie bij supermarkt

Twee omstanders ontfermden zich over de gewonde man en verleenden eerste hulp. Daarna is het slachtoffer, een 24-jarige inwoner van Velp, met een ambulance naar het Rijnstate ziekenhuis in Arnhem overgebracht voor de nodige medische zorg. Agenten spraken met enkele getuigen en forensische opsporing kwam ter plaatse en deed sporenonderzoek. De verdachte, een nog onbekende man, zou zijn weggerend in de richting van het centrum. Kort daarop meldde zich een jongeman bij de agenten die vertelde dat zijn scooter voor het bezorgen van maaltijden gestolen was. Een andere getuige belde later de politie dat hij een scooter van een bezorgservice zag liggen op Hoogte 80 (een parkje). Ook op die plek deed de politie sporenonderzoek en nam vervolgens de scooter in beslag voor verder onderzoek. Uiteraard wordt de mogelijke samenhang tussen het steekincident en de scooterdiefstal meegenomen in het onderzoek.

Getuigenoproep

De Districtsrecherche in Arnhem onderzoekt de zaak verder. Getuigen van het steekincident of ruzie die daaraan vooraf zou zijn gegaan, die nog niet met de politie hebben gesproken, worden verzocht om contact op te nemen via telefoonnummer 0900-8844. Dat geldt ook voor mensen die gezien hebben dat een scooter werd gestolen in de omgeving van het Willemsplein of achtergelaten op Hoogte 80 en wellicht meer kunnen vertellen over (het signalement van) de verdachte.