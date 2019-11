Auto met lichaam van vrouw aangetroffen in Stieltjeskanaal

Lichaam in auto

Duikers zijn te water gegaan en hebben de auto samen met een berger uit het water gehaald. 'In de auto is het lichaam van een vrouw aangetroffen', aldus de politie. Het lichaam wordt overgebracht naar het ziekenhuis. Hier wordt onderzoek gedaan naar de identiteit van het slachtoffer en de doodsoorzaak.

Vermiste vrouw Erica

Mogelijk betreft het de vrouw uit Erica die al sinds woensdag 30 oktober vermist is. De 55-jarige vrouw, die volgens de politie in de war was, heeft diabetes en gebruikt medicatie en vertrok woensdag 30 oktober in haar auto in onbekende richting.