Schiphol platgebeld vanwege klimaatplan

Schiphol is de afgelopen weken al meer dan 10.000 keer gebeld met de vraag of de luchthaven snel met een klimaatplan komt. Dit is het resultaat van een actie van Greenpeace die vindt dat het afgelopen moet zijn met de uitzonderingspositie van Schiphol in het klimaatbeleid. De actie loopt in ieder geval nog door tot het Protestival dat Greenpeace op 14 en 15 december organiseert op Schiphol.

Door een sms’je te sturen wordt een boodschap met hun naam erin verwerkt voorgelezen aan medewerkers van Schiphol.

Boodschap

Een Schiphol-werknemer die de telefoon opneemt, krijgt de volgende boodschap te horen: ”Hallo, met _____! We zitten midden in een klimaatcrisis, maar Schiphol wil nóg meer groeien en vervuilen. Dit kan echt niet. Daarom doe ik mee met deze actie van Greenpeace. Komen jullie snel met een klimaatplan?!”

De actie is volgens Greenpeace een succes, er zijn al 10.000 berichten naar Schiphol verstuurd. Campagneleider Dewi Zloch van Greenpeace: “Het is goed om te zien dat zoveel mensen meedoen. We willen allemaal dat ook Schiphol eindelijk met een plan komt om hun grote impact op het klimaat aan te pakken, want al die vliegtuigen zijn ontzettend vervuilend. Misschien heeft Schiphol last van de telefoontjes, maar dat valt in het niet bij de overlast die door deze grote vervuiler wordt veroorzaakt.”

Protestival

Greenpeace is ondertussen bezig met de voorbereidingen van een demonstratie op de luchthaven zelf. Op zaterdag 14 en zondag 15 december wordt Protestival georganiseerd, een protest in festival-sferen in het hart van de vervuiler. De milieuorganisatie eist een klimaatplan van Schiphol.