Politie arresteert zes mannen bij cocaïnewasserij

Maandagavond werd in een loods aan de Dorpsstraat in Sint Willebrord een cocaïnewasserij ontdekt. Later op de avond arresteerde de politie zes mannen, die zich probeerden te verschuilen. De politie heeft een flinke hoeveelheid cocaïne afgevoerd.

De gemeente kreeg rond 17.45 uur een melding van een vreemde lucht aan de Dorpsstraat en ging met de brandweer op onderzoek uit. In het oppervlaktewater werden restanten van drugsafval gemeten. Hierop werd een loods, in de buurt van een benzinestation, onderzocht, waarin een cocaïnewasserij werd ontdekt. Op dat moment werd er niemand in de loods aangetroffen. De omgeving werd afgezet en het team Landelijke Faciliteit Ondersteuning Ontmantelen (LFO) werd gewaarschuwd. Deze specialisten komen vaak voor onderzoek en het ontmantelen van drugslaboratoria.

Verlichting

De brandweer spoot het riool schoon, waarna er geen risico meer was. Ook waren verder geen extra maatregelen voor de omgeving noodzakelijk. Het terrein ligt naast de A58 richting Breda en werd door de brandweer van de nodige verlichting voorzien om veilig te kunnen werken.

Politiecellencomplex

Tegen 21.00 uur ontdekte de politie op het terrein zes mannen, die vermoedelijk met de wasserij te maken hadden. Ze werden aangehouden, waarbij agenten werden geholpen door aanwezige brandweermannen. De mannen werden gefouilleerd en kregen een overall aan om te voorkomen dat sporen werden vernietigd. Hierna werd het zestal door verschillende politie-eenheden naar een politiecellencomplex gebracht. Het gaat (voorlopig) om mannen variërend in de leeftijd van 29 tot en met 58 jaar, waarvan enkelen zonder vaste woon- of verblijfplaats in Nederland (exacte gegevens volgen later).

Cocaïne

De politie zal nog geruime tijd bezig zijn met onderzoek en ontmanteling van de cocaïnewasserij. Rond 23.00 uur ontdekte de politie hierbij een flinke hoeveelheid cocaïne. Deze werd in beslag genomen en onmiddellijk naar een politielocatie afgevoerd.