Politie zit nog met veel vragen rond dodelijke aanrijding Oosterhout

De politie zit met nog veel vragen nadat woensdagavond een 60-jarige fietser uit Oosterhout is omgekomen bij een verkeersongeval rond 18.00 uur op de Herendam in Oosterhout.

Weinig getuigen

'De toedracht van het ongeval is onbekend. Er waren weinig getuigen aanwezig op het moment dat de politie arriveerde. De 25-jarige automobiliste uit Breda is als verdachte aangehouden. Zij zal worden verhoord', aldus de politie.

Vragen

De politie wil graag in contact komen met getuigen. Zo kent de politie niet het exacte tijdstip van het ongeval. De politie wil graag in contact komen met getuigen van het incident. U kunt uw informatie doorgeven via de politie: 0900-8844.