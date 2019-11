Dieselauto's van voor 2006 komen Amsterdamse ringweg straks niet meer op

Dit moet bijdragen aan een betere luchtkwaliteit in de stad, vooral op plekken waar nu nog de Europese grenswaarden worden overschreden, zoals de Weesperstraat. De bewoners roken daar door deze maatregel straks zo'n 44 sigaretten per jaar minder mee.

In het hele land worden milieuzones voor vervuilende dieselauto's ingesteld. Als gemeente kun je kiezen of je een gele milieuzone (alleen emissieklasse 3 en hoger worden toegelaten) of een groene milieuzone (alleen emissieklasse 4 en hoger worden toegelaten) instelt. Amsterdam kiest voor de schonere groene zone, wat betekent dat alleen dieselauto’s uit grofweg 2006 en later toegelaten worden. Bij het bepalen of een auto de milieuzone in mag is de emissieklasse dus leidend. U vindt de emissieklasse van uw auto op de website van de RDW. Vul uw kenteken in. Vervolgens vindt u onder de tabbladen ‘Motor & Milieu’ en ‘Uitstoot’ de emissieklasse van uw auto.

Subsidie voor schoner vervoer

Amsterdammers die in het bezit zijn van een oude dieselauto krijgen subsidie voor de sloop van hun auto. Wie een Stadspas met groene stip heeft, krijgt ook nog subsidie voor de aanschaf van een schoner vervoermiddel. De subsidies kunnen vanaf januari worden aangevraagd. Degenen die uiterlijk 31 maart 2020 beslissen, kunnen rekenen op een extra bedrag. Per aanvraag is er tussen de € 500,- en € 2000,- aan subsidie beschikbaar. In totaal is er 4 miljoen euro aan subsidiegeld beschikbaar.

Milieuzone

De milieuzone beslaat het gebied binnen de ring A10. De ring zelf blijft bereikbaar voor oude diesels. De huidige milieuzone voor brom- en snorfietsen verandert niet. Een deel van Amsterdam Noord ligt binnen de ring A10 en valt nu dus ook binnen de milieuzone. Dit geldt ook voor 7 (voormalige) industriegebieden, zoals RAI, Schinkel en Houthavens. Zij liggen binnen de ring, maar zijn eerder buiten de milieuzone gehouden. Dit gebied geldt vanaf november 2020 ook als grens van de milieuzones voor vrachtauto’s, taxi’s, bestelauto's en autobussen.

Uitzonderingen

Dieselvoertuigen met een emissieklasse 3 of lager mogen de milieuzone dus niet in. Er zijn landelijk uitzonderingen voor bepaalde aangepaste voertuigen voor gehandicapten, oldtimers van 40 jaar en ouder en kampeerwagens van inwoners van een milieuzone-gebied. We zijn nog aan het kijken of er in Amsterdam nog meer ontheffingen moeten komen.

Actieplan Schone Lucht

Deze nieuwe milieuzone is de eerste concrete uitwerking van het Actieplan Schone Lucht. Het doel: uitstootvrij en stil verkeer in 2030. Hier werken we geleidelijk naartoe. Dankzij de maatregelen uit het Actieplan Schone Lucht zal er tot 9% minder CO2 worden uitgestoten dan nu. We vinden het belangrijk dat de doelen uit het Actieplan voor iedereen haalbaar zijn en zullen Amsterdammers zoveel mogelijk helpen bij de overgang naar schoon vervoer.

Hoe verder

Ongeveer 8.000 Amsterdammers hebben een oude dieselauto. Zij worden de komende maand per brief door ons geïnformeerd. De subsidieregeling wordt op 18 december 2019 behandeld in de gemeenteraad. De milieuzone ligt van 6 januari tot 17 februari 2020 ter inspraak. In januari wordt in elk stadsdeel een informatiebijeenkomst georganiseerd.