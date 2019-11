Vijf jaar cel geëist tegen man (50) uit Almelo na grootschalige oplichting

De 50-jarige verdachte richtte zich met zijn bedrijven met name op mensen die financieel in zwaar weer verkeerden. De bedrijven beloofden volgens de officier bijvoorbeeld verlichting van schulden of hulp bij de aankoop van huizen voor mensen die door omstandigheden niet in aanmerking komen voor een hypotheek. “Precies dat maakte de bedrijven van de 50-jarige verdachte zo aantrekkelijk voor veel slachtoffers. Zij leken een uitweg te bieden, of in elk geval het begin daarvan.”

Volgens de officier van justitie zijn er overeenkomsten tussen de verschillende bedrijven die de 50-jarige man in de onderzochte jaren heeft opgezet. “Er is sprake van een goed klinkend bedrijfsconcept, iemand anders wordt daarbij als formele ondernemer aangesteld en er wordt gebruik gemaakt van valse namen. Als er dan op enig moment geldbedragen aan de onderneming worden overgemaakt, dan verdwijnt dit geld op privérekeningen van de 50-jarige man of de 51-jarige vrouw in Nederland, Duitsland of Spanje.”

“We weten nu hoe het is afgelopen. Mensen zijn geëindigd in een nog diepere kuil dan waarin ze al zaten. Niet alleen zijn ze financieel nóg meer beschadigd, maar ook emotioneel. De impact van fraude kan gigantisch zijn, en wordt vaak onderschat. Het is maar geld? Nee, het is veel meer dan dat. Het is vertrouwen. Het vertrouwen in andere mensen. Dat is kapotgemaakt”, aldus de officier. Hij eist naast een gevangenisstraf van vijf jaar ook dat de 50-jarige man vijf jaar lang niet werkzaam mag zijn in de financiële dienstverlening.

De 51-jarige vrouw woonde tussen 2013 en 2017 met de 50-jarige verdachte in Spanje. Zij heeft als echtgenote jarenlang geprofiteerd van het geld van de slachtoffers, aldus de officier. Volgens hem is het geld onder meer uitgegeven aan dure auto’s en een privéschool voor het kind van het echtpaar. “Ze heeft kennelijk nooit de moed gehad om een streep te trekken en heeft daarmee bijgedragen aan de financiële en emotionele schade.” De officier verwijt haar onder meer dat zij voordeel heeft getrokken van uit misdrijf afkomstig geld. Hij eist tegen haar een celstraf van negen maanden met aftrek van voorarrest.

De 75-jarige man heeft zich als vader van de 50-jarige vrouw volgens de officier op een schandalige manier laten misbruiken door zijn schoonzoon. De man opende bijvoorbeeld rekeningen voor de 50-jarige verdachte en zette handtekeningen op formulieren van de Kamer van Koophandel. Volgens de officier had hij moeten vermoeden dat hij daarmee medewerking verleende aan de uitvoering van criminele activiteiten. “Dit betekent dat hij kan worden veroordeeld voor schuldwitwassen van het geld dat slachtoffers op rekeningen op zijn naam overmaakten.” Tegen de 75-jarige man is een gevangenisstraf gelijk aan het voorarrest geëist.

De zitting gaat maandag 25 november verder voor de meervoudige kamer van de rechtbank in Almelo.