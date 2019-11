Dode bij aanrijding in Swolgen

Vrijdagmiddag rond 14:00 uur vond er een dodelijk verkeersongeval plaats aan de Legert in Swolgen. Bij dit ongeval kwam een persoon om het leven.

Een personenauto kwam ter hoogte van de kruising Legert-Krienestraat in botsing met een vrachtauto. In de personenauto bevonden zich drie personen. Deze auto werd in de flank geraakt.

De bestuurder van de personenauto is ongedeerd, de bijrijdster is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. De persoon op de achterbank kwam te overlijden.

De vrachtwagenchauffeur is ongedeerd. De politie onderzoekt de toedracht van het ongeval.