Ruim 12 duizend bedrijfsvestigingen bestuurd door drugsdelinquent

In 2022 hadden 12 435 bedrijfsvestigingen in Nederland een eigenaar of bestuurder die was veroordeeld voor een drugsdelict. Dat is 0,7 procent van alle bedrijfsvestigingen in Nederland, een aandeel dat sinds 2018 niet is veranderd. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het dashboard Zicht op Ondermijning.

In sommige sectoren en branches is het risico op ondermijnende criminaliteit relatief hoog. Dit worden ‘kwetsbare branches’ genoemd. Denk bijvoorbeeld aan bedrijven die chemicaliën (kunnen) aanschaffen voor de vervaardiging van synthetische drugs. Wanneer deze bedrijfstakken met elkaar vergeleken worden, dan blijkt het aandeel bedrijfsvestigingen waarbij de eigenaar of bestuurder in 2022 veroordeeld was voor een druggerelateerd delict met 3,7 procent het hoogst in de koeriersbranche. Daarna volgen transport met 2,7 procent en afvalverwerking met 2,6 procent.

Hoogste percentage in Heerlen

Er zijn regionale verschillen in de aandelen van bedrijven en hun vestigingen met een eigenaar of bestuurder met een drugsveroordeling. In Zuid-Limburg liggen de drie gemeenten met het hoogste aandeel: Heerlen met 2,3 procent, Kerkrade met 2,1 procent en Brunssum met 2,0 procent.

Van de vijf grootste steden liggen er vier boven het landelijk gemiddelde. In Rotterdam heeft 1,1 procent van de bedrijfsvestigingen een veroordeelde eigenaar of bestuurder, gevolgd door Den Haag en Eindhoven (beide met 1,0 procent). In Amsterdam is dat 0,8 procent. In Utrecht is het met 0,6 procent lager dan het landelijke gemiddelde in 2022.

De gemeenten met het laagste aandeel drugsveroordelingen van eigenaren of bestuurders van bedrijven zijn Dronten, Utrechtse Heuvelrug en Berkelland, alle drie met 0,2 procent.