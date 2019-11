Kaarten Zwarte Cross 2020 binnen half uurtje totaal uitverkocht

Dat de Zwarte Cross populair is dat was bekend. En dat er altijd meer mensen kaarten willen kopen dan dat er beschikbaar zijn ook. Toen vandaag om 11.00 uur de kaartverkoop voor 2020 van start ging waren alle kaarten dan ook supersnel uitverkocht. Het gebeurde allemaal binnen slechts een half uurtje.

HE-LE-MAAL UITVERKOCHT

'Om 11:00u vloog onze ticketshop open. Vanuit de wachtrij stroomden mensen gestaag de shop in om hun bestelling te plaatsen. Binnen enkele minuten waren de zaterdagkaarten de deur uit. Niet snel daarna, rond 11:12, waren ook de campingkaarten uitverkocht. Rond 11:17 volgden de zondagkaarten en met het uitverkopen van de vrijdagkaarten was de Zwarte Cross om 11:29u HE-LE-MAAL UITVERKOCHT. De wachtrij zorgde ervoor dat het proces uitermate soepel is verlopen', zo laat de organisatie zaterdag weten.

Nog geen programma bekendgemaakt

De organisatie van het jaarlijkse evenement had nog geen programma bekendgemaakt. 'We zijn jullie gruwelijk dankbaar voor jullie vertrouwen in ons. We beloven een mooi feest neer te zetten in juli! Zoals Tante Rikie voorafgaand aan de voorverkoop ook al zei', aldus de organisatie.

Tante Rikie

'Ik vind de start van de wereldwijde voorverkoop altijd een superspannende dag. Op deze dag laten onze bezoekers zien of ze nog steeds vertrouwen in ons hebben. Er is namelijk nog niets van het programma bekendgemaakt. Ze bestellen hun tickets dus enkel op ervaringen van de afgelopen jaren. Men denkt overigens wel eens dat alles wat ik aanraak in goud verandert, maar de jaren waarin ik sommige kaartsoorten aan de straatstenen nog niet kwijtraakte liggen helemaal niet zo lang achter mij. De Zwarte Cross heb ik gestaag uitgebouwd over 24 jaar. Het succes is mij niet komen aanwaaien, BEDANKT!', aldus Tante Rikie

Geen kaarten kunnen bemachtigen

De organisatie snapt dat mensen die naast de kaarten grijpen enorm balen maar raadt hen wel aan om alleen nog Zwarte Cross-kaarten te kopen via TicketSwap. 'Dat is de ENIGE veilige manier om kaarten te kopen, omdat wij een samenwerking met hen hebben. Koop je op TicketSwap een kaart van iemand, dan wordt die ongeldig gemaakt en krijgt de koper een spiksplinternieuwe kaart met nieuwe barcode uit ons systeem. Waterdicht dus!', aldus de Zwarte Cross.

Eerste namen voor de Zwarte Cross 2020

De eerste namen voor het Achterhoekse festival worden halverwege januari door de organisatie bekendgemaakt.