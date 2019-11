'Goudeerlijke' vinder kostbare goudstaaf krijgt beloning van 25.000,- euro

Opmerkelijk nieuws met een bijzondere afloop dat kun je het verhaal van de politie Utrecht wel noemen over een goudstaaf die door een waardetransporteur vrijdagochtend 15 november onderweg van de Rijksmunt in Utrecht richting de A2 was verloren. Om met het goede nieuws te beginnen, de goudstaaf is gevonden en inmiddels weer bij de rechthebbende.

Zijdeur niet goed afgesloten

Die vrijdagochtend de 15e november ging er iets 'goed' mis met het waardetransport. De chauffeur had een kostbare 9 kilo zware staaf van een goudlegering rond 8.15 uur opgehaald bij de Rijksmunt aan de Muntkade in Utrecht. Hij vertrok richting de A2 maar bij de oprit merkte hij dat de zijdeur niet goed was afgesloten en open stond.

Goudstaaf verloren

Toen hij ging kijken bleek de grijze transportbox, waar de goudstaaf in zat, was verdwenen. De chauffeur bleek zijn kostbare vrachtje al op de Weg der Verenigde Naties waarschijnlijk ter hoogte van de Sowetobrug te zijn verloren.

Oproep in krant

Er werd een oproep geplaatst in een groot landelijk dagblad en een vindersloon uitgeloofd van 25.000,- euro. Nadat het nieuws van de verloren goudstaaf in de landelijke media breed was uitgemeten meldde zich afgelopen zondagmiddag een jonge huismoeder op het politiebureau in Utrecht met de grijze transportbox met daarin de goudstaaf.

Beloning

De eigenaar van de goudstaaf werd ingelicht en deze kwam de goudstaaf ophalen nadat hij het bewijs van eigendom had laten zien. De jonge vrouw krijgt voor haar 'goudeerlijke' actie de beloning van 25.000,- euro.