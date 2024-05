Medewerker komt in draaiende vliegtuigmotor op Schiphol en overlijdt

Woensdagmiddag heeft er zich op het platform op Schiphol een ernstig incident voorgedaan waarbij een persoon in een draaiende vliegtuigmotor terecht is gekomen en is overleden. Dit meldt de Koninklijke Marechaussee (KMar) woensdagmiddag.