TEFAF-rover ontmaskerd door flitscamera na snelheidsovertreding

In het onderzoek naar de juwelenroof op The European Fine Art Fair (TEFAF) in Maastricht op 28 juni 2022 zijn inmiddels twee gestolen diamanten teruggevonden. Dit meldt de politie woensdag.

Nieuwe vrouwelijke verdachte

'Ook is er één nieuwe, vrouwelijke verdachte die gelinkt wordt aan de roof. Daarnaast zijn er ook nog twee andere vrouwen in beeld gekomen toen zij één van de huurauto’s terugbrachten naar een autoverhuurbedrijf in de buurt van de Duitse luchthaven Frankfurt en vanwege een snelheidsovertreding zijn geflitst', aldus de politie.

'Steeds duidelijker beeld'

Het opsporingsteam beschikt inmiddels over aanwijzingen die een steeds duidelijker beeld geven over de verblijfplaatsen van de verdachten voor en na de roof en waar ze zich nu waarschijnlijk bevinden.

Twee peperdure diamanten getraceerd

Niet alleen de verdachten spelen een grote rol in dit onderzoek, uiteraard ook de gestolen sieraden. Eerder werd bericht dat er één sieraad opgedoken was. Het ging hier om een diamant die deel uitmaakt van een halssnoer. Deze diamant bevond zich in Israël. Ook werd een tweede diamant uit hetzelfde halssnoer getraceerd en wel in Hong Kong. Beide diamanten zijn in beslag genomen voor onderzoek.

De waarde van de buit bedraagt tientallen miljoenen dollars.

Verdachten

Direct na de roof zijn beelden van vier verschillende verdachten vrijgegeven. Uit camerabeelden is naar voren gekomen dat meerdere verdachten op verschillende dagen in steeds andere kleding de beurs bezocht hebben. Ook is bekend dat twee van de vier toegangskaarten gekocht hebben. Uit rechercheonderzoek blijkt dat de verdachten gebruik maakten van aliassen/valse identiteiten. Enkelen worden ook verdacht van soortgelijke overvallen in andere Europese landen zoals Zwitserland en Tsjechië.

Drie vrouwen

Uit onderzoek is naar voren gekomen dat het aantal verdachten groter is dan de vier mannen die eerder met de juwelenroof in verband gebracht werden. Duidelijk is geworden dat ook één vrouw als verdachte gelinkt wordt aan de roof. Daarnaast zijn er nog twee andere vrouwen in beeld gekomen toen zij één van de huurauto’s terug hebben gebracht naar een autoverhuurbedrijf in de buurt van de luchthaven Frankfurt. (D). Zij zijn op dit moment geen verdachten in het onderzoek naar de roof. Hun rol bij het terugbrengen van de vluchtauto wordt wel onderzocht.

Huurauto’s

De verdachten maakten voor en na de roof gebruik van huurauto’s. De politie heeft deze auto’s inmiddels opgespoord, in beslag genomen en forensisch onderzocht.

Gebleken is namelijk dat voor de roof op 5 juni 2022 in de buurt van het vliegveld in Frankfurt (D) een vrouw bij een autoverhuurbedrijf een auto gehuurd heeft. Dit betrof een Kia Ceed. Deze auto is op 2 juli 2022 door twee andere vrouwen teruggebracht.

Vliegveld in Charleroi (B)

Op het vliegveld in Charleroi (B) is door één van de vier verdachte mannen ook een auto, een Opel Astra, gehuurd. Dit gebeurde op 22 juni 2022. Deze auto is door een onbekend gebleven persoon op 1 juli 2022 in de Oostenrijkse plaats Wenen bij een autoverhuurbedrijf teruggebracht. Zowel de Kia Ceed als de Opel Astra stonden op 28 juni 2022, de dag van de roof, geparkeerd op de parkeerplaats gelegen aan de Salernolaan in Maastricht, enkele honderden meters van het MECC.

Gebleken is dat de huurauto’s gedurende de hele huurperiode in gebruik zijn geweest bij de verdachten.

Verkeersovertredingen

Uit onderzoek kwam naar voren dat met beide auto’s voor de roof in Duitsland snelheidsovertredingen gepleegd zijn. Dit gebeurde op 6 juni 2022 met de Kia Ceed in Neustadt. De Opel Astra reed te hard op 26 juni 2022 in Leverkusen. Van beide verkeersovertredingen zijn camerabeelden beschikbaar.

Camerabeelden

Naast camerabeelden van de verkeersovertredingen, waarbij mannelijke verdachten en de verdachte vrouw te zien zijn, leidde het onderzoek ook naar bewakingsbeelden van de twee andere vrouwen die de huurauto in de buurt van het vliegveld in Frankfurt (D) terugbrachten. Al deze beelden zijn nog niet eerder met het publiek gedeeld.

Luik en Verviers

Uit rechercheonderzoek is gebleken dat de verdachten voor en na de juwelenroof verbleven in België, onder andere in Luik en Verviers. In Verviers betrof dit een hotel en in Luik een accommodatie gehuurd via een online platform. Daarna zijn ze via onder meer België, Duitsland, Oostenrijk en Hongarije naar Servië gevlucht.

Servië

Al eerder is aangegeven dat de verdachten afkomstig zijn uit de Balkan. Nu is duidelijk dat dit Servië betreft, meer in het bijzonder de plaats Nis. Het is niet uitgesloten dat de verdachten momenteel daar, maar mogelijk ook in Belgrado of omgeving, verblijven.

Beloningen

Al eerder is door Charles Taylor Adjusting, het onderzoeksbureau van de verzekeringsmaatschappij, een beloning van 500.000 pond uitgeloofd. Naast deze beloning wordt een tweede beloning uitgeloofd en wel door het Arrondissementsparket Limburg. Het gaat hier om een bedrag van 20.000 euro voor degene die inlichtingen of aanwijzingen verschaft, die leiden tot het bekend worden van de daders van de op 28 juni gepleegde roof in het MECC in Maastricht.

Aandacht

'We hebben grote en belangrijke stappen in het onderzoek gezet. Het onderzoek blijft ongekend veel aandacht houden bij de (internationale) media en in de kunstwereld. Zo is bekend waar de verdachten zich nu vermoedelijk bevinden en waar zij voor en na de roof verbleven, zegt de onderzoeksleider van de politie. 'Bovendien zijn twee diamanten opgedoken. De internationale component in dit onderzoek maakt dat het allemaal lang duurt, want als team moeten we de internationale procedures en regelgeving volgen', aldus de onderzoeksleider.