Dode vrouw door misdrijf omgekomen

Op dinsdag 28 mei rond 09.00 uur is in het water aan de Knardijk in Lelystad het lichaam aangetroffen van een jonge vrouw.

Inmiddels is haar identiteit bekend en is vastgesteld dat zij door een misdrijf om het leven is gekomen. Een team van meerdere rechercheurs doet onderzoek naar dit misdrijf. Bent u kort voor het aantreffen van het lichaam in de buurt geweest van de Knardijk en is u iets verdachts opgevallen? Meld het bij de politie, 0900-8844.