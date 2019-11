Voor Greta, het klimaatmeisje..

Op dit moment wordt de brief voor Greta, het klimaatmeisje.. massaal op het internet gedeeld. Wij willen het onze lezers niet onthouden. Helaas is nog niet te achterhalen wie de auteur is. Natuurlijk moet er wereldwijd aandacht blijven om het klimaat niet nog verder achteruit te laten gaan, maar onze redactie heeft wel moeite dat de gewone burger financieel wordt belast om de natuur te redden. Het kabinet wist al sinds de jaren 80 al dat de opwarming was begonnen, maar heeft het veel te lang vooruit geschoven, ook onder het bewind van premier Rutte.

''Nadat onze dochter van vijftien tot tranen toe geroerd was van de toespraak van Gretha Thunberg gisteren, en kwaad werd op onze generatie “die al dertig jaar niets deed”, hebben we besloten om haar te helpen met het voorkomen van de door het meisje op tv aangekondigde “massale uitroeiing en het verdwijnen van hele ecosystemen”.

We gaan onze dochter dus weer een toekomst geven. En de planeet vier graden afkoelen. Dat doen we als volgt:

Ze gaat voortaan op de fiets naar school, want wegbrengen met de auto kost brandstof. Natuurlijk wordt het straks winter en dan wil ze met de bus, maar zolang dat een dieselbus is, lijkt dat ons niet bevorderlijk voor het Klimaat. Nu vraagt ze natuurlijk om een elektrische fiets, maar we hebben haar de verwoestingen aan de natuur laten zien ten gevolge van de Lithiumwinning, dus het wordt gewoon trappen. Is goed voor haar, wij fietsten vroeger ook naar school.

Om alvast te wennen aan “het van het gas af moeten” hebben we de radiator in haar kamer afgekoppeld. Het daalt er nu ‘s avonds tot twaalf graden, maar in de winter zou het weleens kunnen gaan vriezen. In dat geval hebben we beloofd dat ze een extra trui, muts, maillot en handschoenen krijgt.

Om dezelfde reden hebben we afgesproken dat ze voortaan alleen een koude douche neemt. Kleding wassen doet ze voortaan zelf, met het wasbord, want de wasmachine is nu eenmaal een stroomverbruiker en de wasdroger al helemáál. Dat kan natuurlijk niet meer.

Nu we het toch over de kleding hebben, die ze nu heeft zijn allemaal synthetisch, dus gemaakt van aardolie. Maandag brengen we daarom alles naar de Kringloper. We hebben een eco-winkel gevonden waar uitsluitend kleding wordt verkocht uit ongeverfde en ongebleekte linnen, wol en jute. We denken niet dat het haar mooi staat, zelfs dat ze uitgelachen gaat worden, maar dat is wat ze ervoor over moet hebben, voor het Klimaat. Katoen is uit den boze, dat komt uit verre landen en er worden bestrijdingsmiddelen voor gebruikt.

We zagen zojuist op haar Instagram dat ze best kwaad is geworden. Dit was de bedoeling niet. Maar straks om 19:00 zetten we de WiFi uit en die gaat pas morgen na het avondeten weer even aan. Op die manier sparen we elektriciteit, heeft ze geen last van elektrostress en is ze totaal geïsoleerd van de buitenwereld, zodat ze zich beter op haar huiswerk kan concentreren. Om elf uur 's avonds halen we de stroom eraf, donker is dan echt donker. Dat scheelt een hoop CO2.

Ze gaat niet meer mee op wintersport. Ze gaat niet meer mee op welke vakantie dan ook, want onze vakantiebestemmingen zijn praktisch onbereikbaar met een fiets. Terug naar de CO2-uitstoot en voetafdruk van je overgrootouders betekent domweg dat je ook leeft zoals je overgrootouders en die hadden nooit vakantie en zelfs geen fiets.

Dan hebben we het nog niet over eten gehad. Geen CO2-afdruk betekent geen vlees, geen vis en geen gevogelte maar ook geen vleesvervangers op basis van soja (dat groeit immers waar eerst regenwoud was) en ook geen geïmporteerd voedsel, want dat heeft een negatief ecologisch effect. En absoluut geen chocolade uit Afrika, geen koffie uit Zuid-Amerika en geen thee uit Azië.

Uitsluitend nog Nederlandse aardappelen, groenten en fruit dus en alleen van de koude grond, want broeikassen draaien op verwarmingsketels, CO2 en kunstlicht. Dat is slecht voor Het Klimaat. Brood kan nog, maar boter, melk en eieren, kaas en yoghurt, kwark en room komen van kippen en koeien en die stoten CO2 uit. Geen ijsjes in de zomer. Geen wijn. Geen frisdrank en geen bier, die belletjes zijn immers CO2. Ze wilde wat kilo's kwijt, nou, dat gaat lukken.

Ook gaan we alle plastic uitbannen, want dat komt uit chemische fabrieken. Ook alles van staal en aluminium moet weg. Weleens gezien wat een energie zo’n hoogoven verbruikt of een aluminiumsmelterij? En ten slotte krijgt ze geen make-up, zeep, shampoo, crème, lotion, conditioner, tandpasta en medicijnen meer en het maandverband wordt van linnen. Net als vroeger.

Op die manier willen we de massa-extinctie en het verdwijnen van hele ecosystemen tegengaan. Voor haar. Zij gelooft er in.''

Met dank aan de onbekende auteur van de brief.