Zeven nieuwe aanhoudingen in onderzoek naar sextortion

In een politieonderzoek naar sextortion zijn de afgelopen week zeven nieuwe verdachten aangehouden. Het gaat om een 19-jarige man uit Leiderdorp en zes minderjarige jongens uit Leiden, van wie een al een keer eerder in dit onderzoek is aangehouden. De afgelopen maanden werden in dit onderzoek al acht verdachten aangehouden.

In augustus van dit jaar startten rechercheurs van de districtsrecherche Leiden-Bollenstreek een onderzoek nadat een slachtoffer van sextortion zich aan het politiebureau in Leiden meldde. In diezelfde maand werden al twee verdachten aangehouden, in de maanden daarna volgden nog eens zes aanhoudingen. Meer hierover staat in een eerder bericht op politie.nl.

Zeven nieuwe aanhoudingen

Na deze aanhoudingen ging het politieteam onverminderd door met het onderzoek. Dit leidde dinsdag 26 november tot de aanhouding van nog eens vier minderjarigen uit Leiden.



Een dag later, woensdag 27 november, hield het onderzoeksteam opnieuw drie verdachten aan. Hierbij ging het om twee minderjarigen uit Leiden en een 19-jarige man uit Leiderdorp. Een van de minderjarigen werd voor de tweede keer in dit onderzoek aangehouden omdat hij valt te koppelen aan nieuwe feiten.



De recherche doet verder onderzoek naar de rol van deze zeven verdachten in het sextortion-onderzoek en sluit meerdere aanhoudingen niet uit. Het onderzoek gaat ook nu onverminderd verder.

Openbaar Ministerie

Deze zeven verdachten worden vrijdag 29 november voorgeleid aan de rechter-commissaris. Van de acht verdachten die eerder al in dit onderzoek werden aangehouden, zitten er vijf nog vast. Drie minderjarigen die eerder werden aangehouden, zijn heengezonden en wachten het verdere onderzoek in vrijheid af, maar zijn nog wel verdachte. Een van hen werd dus 27 november opnieuw aangehouden.

Aangiften

Sinds de start van het onderzoek hebben 28 slachtoffers van sextortion aangifte gedaan bij de politie. Daarnaast is het onderzoeksteam nog in gesprek met een aantal slachtoffers, zij overwegen nog aangifte te doen. Het gaat om slachtoffers in de leeftijd van 14 tot 48 jaar.



De slachtoffers betaalden de afgelopen maanden in totaal zo’n honderdduizend euro aan een groep tieners die hen afperste door te dreigen naaktfoto’s van hen openbaar te maken. Mogelijk heeft de groep zo’n honderd slachtoffers gemaakt.