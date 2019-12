Dode bij explosie Twentsche Kabelfabriek in Lochem

Bij een explosie op een fabrieksterrein van de Twentsche Kabelfabriek (TKF) in Lochem is maandagochtend een dode gevallen.

De fabriek staat net over de grens van Overijssel. Dit meldt RTV Oost. Volgens de regionale zender lijkt het erop dat de ontploffing heeft plaatsgevonden in een zeecontainer an TKF, omdat die helemaal bol staat. Over de precieze toedracht kan de politie nog niets zeggen. Ook over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekend.

Een deel van het terrein is afgezet en rondom de zeecontainer zijn zwarte schermen geplaatst. De Twentsche Kabelfabriek is een producent van elektriciteits- en glasvezelkabels