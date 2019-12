Drie jaar geëist tegen hacker

Start onderzoek

Het team cybercrime van de politie Noord-Holland start het onderzoek nadat een 32-jarige vrouw aangifte doet van computervredebreuk. De verdachte heeft de iCloud van het slachtoffer gehackt en daarna privémateriaal verspreid. De officier van justitie in zijn requisitoir: ‘’Er was op obscure websites intiem beeldmateriaal van haar en haar partner opgedoken. Privémateriaal dat niet bestemd was voor de ogen van reaglurende internetters met een voyeuristische inslag.’’ Tijdens het onderzoek blijkt verdachte bij nog veel meer vrouwen te hebben ingelogd op hun iCloud accounts, of dat te hebben geprobeerd. Via hun accounts kreeg hij toegang tot persoonlijke gegevens en privébeelden.

Verdenking

Naast computervredebreuk, wordt verdachte ook het openbaar maken van de gehackte beelden van 1 slachtoffer verweten. Dat openbaar maken is aan verdachte ten laste gelegd als smaadschrift en als belediging. Ook heeft hij volgens het OM geprobeerd om één van zijn slachtoffers te misleiden, door haar te bewegen foto’s van zichzelf te laten sturen terwijl verdachte zich voor deed als iemand anders.

Motief

Verdachte erkent dat hij veelvuldig iCloud accounts heeft gehackt of heeft geprobeerd te hacken. Hij verklaart dat hij dat heeft gedaan onder de druk dat eigen beeldmateriaal van hem geopenbaard zou worden door een onbekend gebleven afperser. De officier van justitie geeft aan de logica er niet van in te zien: ‘’Uit de zaken die de politie gedetailleerd heeft onderzocht, blijkt dat ruim de helft van de door verdachte gehackte accounts van vrouwen waren, die geen (nationale) bekendheid hadden, maar die wel in zijn werk- of privéomgeving met hem omgingen. Waarom een onbekend gebleven afperser verdachte zou hebben gedwongen juist hun accounts af te struinen naar foto’s en video’s, ontgaat mij in het geheel.’’ Bovendien is de lezing van verdachte op geen enkele wijze onderbouwd met objectieve en verifieerbare informatie; door de politie is nergens bewijs aangetroffen voor het bestaan van de zogenaamde afperser.

Privacy

De omvang van het hacken door verdachte is ongekend; honderden accounts heeft hij binnengedrongen, waarbij hij de privacy van de slachtoffers veelvuldig en herhaaldelijk met voeten heeft getreden. De slachtoffers omschrijven in hun aangiften op indringende wijze wat deze inbreuk op hun privacy heeft los gemaakt: Het voelt alsof er iemand bij mij heeft ingebroken. Het voelt als een digitale aanranding. Ik voel me viezig en ik voel me bekeken. Ik heb ook een privéleven en daar ben ik heel zuinig op. ‘’Het zijn uitspraken die voor mij in de kern beschrijven wat de heftigheid en de impact is van deze strafzaak’’, aldus de officier van justitie. Hij eist drie jaar onvoorwaardelijke gevangenisstraf en betaling van schadevergoeding aan de slachtoffers. De rechtbank doet naar verwachting op 24 december uitspraak.