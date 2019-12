Parkeren elektrische auto’s in Amstelveen in 2020 niet meer gratis

Parkeren op laadplekken voor elektrische auto’s in gebieden waar betaald parkeren geldt, is vanaf 1 januari 2020 niet meer gratis. 'Automobilisten van elektrische auto’s gaan op deze laadplekken hetzelfde parkeertarief betalen als andere automobilisten', zo heeft de gemeente woensdag laten weten.

'Eerlijker'

'We doen dit omdat het eerlijker is, om misbruik van het gratis parkeren te voorkomen en beter gebruik van de laadpalen mogelijk te maken', stelt wethouder Floor Gordon. Sinds de eerste laadpalen in Amstelveen verschenen was parkeren op die plekken gratis. 'Dat was vooral om elektrisch rijden te stimuleren. Gelukkig komen er steeds meer elektrische auto’s. Daarmee groeit ook de vraag naar laadplekken, een vraag waar we als gemeente graag aan tegemoet komen vanwege duurzaamheid en schone mobiliteit', zegt Gordon.

Nieuwe situatie

'We hebben inmiddels meer dan tweehonderd openbare laadplekken in Amstelveen en hebben dus te maken met een nieuwe situatie. We vinden het onwenselijk dat we een tweedeling krijgen in Amstelveen, waar e-rijders gratis kunnen blijven parkeren op laadplekken en rijders van een benzine- of dieselauto moeten betalen.'

Efficiënter

Bovendien is gebleken dat elektrische auto’s langer op laadplekken geparkeerd staan dan nodig is voor het opladen. Het instellen van een parkeertarief op laadplekken maakt het gebruik van openbare laadpalen efficiënter. De aanpassing gaat ook gelden voor laadplekken in blauwe zones. E-rijders parkeren daar vanaf 1 januari volgens de geldende parkeerduur.

Wennen

E-rijders worden geïnformeerd door stickers op de laadpalen. Zoals iedere wijziging in het parkeerbeleid hanteert de gemeente een wenperiode van twee weken. Overtreders krijgen tot half januari eerst een waarschuwing.

1e laadpaal in 201 geplaatst

De eerste laadpaal in Amstelveen werd in 2011 geplaatst. Ongeveer dertig laadplekken staan in gebieden waar nu betaald parkeren geldt. 'We voeren op steeds meer plekken betaald parkeren in voor de leefbaarheid, veiligheid en bereikbaarheid van onze wijken. De nieuwe realiteit vraagt om een aanpassing van het verouderde beleid', besluit Gordon.