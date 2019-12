Man negeert stopteken en blijft lachgas inhaleren tijdens achtervolging

De politie kreeg woensdagavond rond 21.20 uur een melding dat een man in een auto lachgas zou gebruiken en zorgde voor gevaarlijke situaties in het verkeer in Ede. Hij had bijna een aanrijding veroorzaakt. 'Agenten gingen direct op de melding af en zagen even later de man rijden. Zij gaven hem een stopteken om hem aan te spreken over het gebruik van lachgas achter het stuur, maar de man vond het niet nodig om te stoppen', zo laat de politie donderdag weten.

22 gebruikte ballonnen in auto

De politie waarschuwt regelmatig voor de gevaren van lachgas in het verkeer. En die gevaren werden woensdagavond weer heel duidelijk toen agenten een 23-jarige man achtervolgden die al rijdend lachgas gebruikte. De man negeerde het stopteken en gebruikte al rijdend nog twee ballonnen. Na een minutenlange achtervolging door Ede werd hij aangehouden. In zijn auto lagen 22 gebruikte ballonnen.

Gevaarlijke achtervolging

Vanaf de Oude-Bennekomseweg reed de man door naar het Zuidplein over de stoep via de fietsenstalling naar de Doctor Hartogsweg. Ondertussen hield hij zijn telefoon vast om de achtervolging te filmen. Op de Doctor Hartogsweg stopte de man – blijkbaar had hij weer een nieuw shot lachgas nodig. Want terwijl agenten in de politieauto naast zijn auto stonden, inhaleerde hij twee nieuwe ballonnen, om vervolgens weer op te trekken. Vlak daarna werd hem de weg geblokkeerd door andere agenten die ook op de melding waren afgekomen.

Om blokkade heen gereden

Ook die blokkade hield de man niet tegen: hij stuurde zijn auto om de politieauto heen en om vervolgens via de stoep, over verschillende fietspaden en met gedoofde lichten aan de politie te ontsnappen. Uiteindelijk stopte de man op het Kanonnenpad, het was toen ongeveer 21.30 uur.

Ruit ingetikt

Terwijl agenten de man sommeerden de portieren te openen, had hij inmiddels weer een nieuwe ballon in zijn handen die hij inhaleerde. Omdat hij niet op het aanroepen van de agenten reageerde, hebben de agenten de ruit ingetikt om zo de deur te openen. De man werd aangehouden in verband met zijn gevaarlijke rijgedrag en de gevaarlijke situaties die hij veroorzaakte.