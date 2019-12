Marokko schoffeert Nederland met annuleren afspraak staatssecretaris Broekers-Knol

Er zou een gesprek plaatsvinden tussen de ambassadeur van Marokko en staatssecretaris Broekers-Knol over uitgeprocedeerde asielzoekers die door Marokko maar mondjesmaat worden teruggenomen. Volgens bronnen zou Marokko door het afzeggen van de afspraak protesteren tegen het feit dat Broekers-Knol het wil hebben over het terugkeerbeleid van uitgeprocedeerde Marokkaanse burgers die geen recht hebben op asiel over verblijf in Nederland. Marokko zou ook onderwerpen op de agenda willen hebben, waar het land iets aan heeft, zoals bijvoorbeeld handelsbetrekkingen en werkgelegenheid.

De afspraak kwam vorige week tot stand na "een heel goed telefoongesprek" met de Marokkaanse ambassadeur. Het ontstane misverstand over de onderlinge verhoudingen is toen opgehelderd. Ondanks dat Marokko de afspraak nu heeft afgezegd, blijft de staatssecretaris proberen met een Marokkaanse overheidsfunctionaris om tafel te gaan. Volgens de woordvoerder van de staatssecretaris delen Nederland en Marokko nog wel de wens om met elkaar in gesprek te blijven.

Gesteggel over terugnemen Marokkaanse staatsburgers

Er is al jarenlang een discussie gaande over het terugnemen door Marokko van Marokkaanse staatsburgers die geen recht hebben op asiel of verblijf in Nederland. Al veel vaker hebben secretarissen van Asielzaken geprobeerd met Marokko te spreken over terugkeer. Zo ook voormalig staatssecretaris Dijkhoff. Maar zijn afspraken werden voortdurend uitgesteld. Minister Blok is in 2018 wel naar Marokko geweest. Hij liet de Tweede Kamer weten: 'Tijdens dat bezoek is gesproken over de samenwerking bij het vaststellen van de identiteit en het verstrekken van tijdelijke reisdocumenten voor gedwongen terugkeer naar Marokko.'

Reacties Kamerleden op afzeggen afspraak

Kamerleden reageerden verbolgen op het afzeggen van de afspraak. SGP-Kamerlid Roelof Bisschop in de Telegraaf: 'Stuitend, maar het verbaast me gek genoeg niet.' SP-Kamerlid jasper van Dijk op Twitter: 'Daar gaan we weer. Of is dit opnieuw een "misverstand"? Broekers moet snel opheldering geven.' En VVD-Kamerlid Bente Beeker in Telegraaf: 'Marokko schoffeert Nederland opnieuw. Dit is toch bizar. Heb vragen aangemeld aan het kabinet. Tijd voor een stevig gesprek over het intrekken van investeringsgelden, visa en landingsrechten voor hooggeplaatste personen.'