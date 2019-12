Kroonprinses Amalia 16 jaar!

Fotograaf

De prinses zit in de vierde klas van het Haags Christelijk Gymnasium Sorghvliet. Ze houdt van hockey, paardrijden, zingt graag en gaat naar Parkpop. De foto van de prinses die door de Rijksoverheidsdienst is vrijgegeven, heeft haar vader zelf gemaakt ter ere van haar verjaardag. De foto is gemaakt in de achtertuin van Huis ten Bosch in Den Haag waar het gezin woont.

Troonopvolging

Amalia zou vanaf haar achttiende haar vader kunnen opvolgen als koningin, zo is in de Grondwet vastgelegd. Mocht de koning overlijden voor ze meerderjarig is, dan is ze formeel wel koningin, maar is Máxima degene die als regentes voor haar waarneemt. Het koninklijk gezag kan Amalia pas uitoefenen als ze meerderjarig is. Vanaf haar achttiende krijgt ze volgens de wet financieel statuut van het Koninklijk Huis (WFSKH) ook een 'uitkering'. Die is bijna anderhalf miljoen euro per jaar, ruim 4000 euro per dag. Voor het grootste deel bedoeld voor 'personele en materiële ondersteuning'. Iets meer dan 250.000 euro is inkomen.