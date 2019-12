Kinderen fietsen niet overal veilig naar school

Die conclusie trekt de Fietsersbond na een eerste analyse van de publieksenquête voor de verkiezing van Fietsstad 2020. De betrokkenheid van Nederlandse fietsers is groter dan ooit: we hebben meer dan 45.000 enquêtes ontvangen. Bij de beoordeling van de beste Fietsstad speelt de enquête een belangrijke rol. De uitreiking van de titel vindt plaats op 28 februari 2020.

De Fietsersbond vroeg alle deelnemers van de enquête of kinderen in hun gemeente veilig naar school kunnen fietsen. Gemiddeld werd er bij deze vraag een score gegeven van 3.45 (op een schaal van 1 tot 5). In de gemeenten Schiermonnikoog, Houten, Vlieland en Veenendaal fietsen kinderen het veiligst, maar in 19,4% van de gemeenten wordt het fietsen naar school als onveilig ervaren.

Basis voor later

Volgens Fietsersbond-directeur Saskia Kluit is het erg belangrijk dat kinderen veilig naar school kunnen fietsen. “Als je jong bent, dan wordt de basis gelegd voor de rest van je leven. Als je als kind fietsen als onveilig ervaart, dan is het heel moeilijk om van die perceptie af te komen. Wij hopen dan ook dat gemeenten die niet goed scoren samen met onze vrijwilligers gaan werken aan verbetering.”



In de Fietsvisie 2040, het toekomstdocument van de Fietsersbond, staat dat in 2040 elk kind in Nederland een fiets moet hebben en dat kinderen op achtjarige leeftijd goed genoeg kunnen fietsen om zelfstandig en veilig aan het verkeer deel te nemen. Met de Fietsstad-enquête zetten we een stap in de goede richting. De resultaten van het onderzoek dragen bij aan een veiliger en comfortabeler fietsklimaat, ook voor kinderen.

Grote betrokkenheid

Eind februari 2020 worden alle uitkomsten van de enquête gepubliceerd. Gemeenten kunnen dan zien hoe de 45.000 deelnemers het grootste fietsonderzoek van Nederland hebben ingevuld. De Fietsersbond is blij met de massale respons. “Het is geen geheim dat fietsen een actueel punt op de agenda is. Maar ondanks dat staan wij opnieuw te kijken van de grote betrokkenheid van de fietser,” aldus Saskia Kluit. “We zijn trots op het feit dat de Nederlandse fietser zo betrokken is bij het fietsklimaat. Elke mening zorgt ervoor dat er veiliger en comfortabeler gefietst wordt.”

Door dit succes kunnen wij er samen met onze vrijwilligers voor zorgen dat de 340 gemeenten waar de enquête representatief is ingevuld aan de slag kunnen: een ideale kans om verbeteringen in het fietsbeleid door te voeren en in 2022 nog meer kans te maken op de felbegeerde titel.